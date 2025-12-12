Ричмонд
21-летний вратарь «Монреаля» Фаулер дебютировал в НХЛ — победа в матче с «Питтсбургом». Он отразил 36 из 38 бросков и стал 1-й звездой

Вратарь «Монреаля» Джейкоб Фаулер дебютировал в НХЛ и записал в актив победу над «Питтсбургом» (4:2) в матче регулярного чемпионата.

21-летний американец отразил 36 из 38 бросков «Пингвинс» и был признан первой звездой встречи.

Фаулер был выбран «Монреалем» на драфте-2023 под общим 69-м номером в 3-м раунде.

В прошлом сезоне он был признан лучшим вратарем NCAA — 25 побед в 35 играх за Бостонский колледж (94,0% сэйвов, коэффициент надежности 1,63).

В текущем сезоне у Джейкоба 10 побед в 15 играх в составе «Лаваля» в регулярке АХЛ при 3 шатаутах (91,0% сэйвов, КН 2.09).

В 2024 году он выиграл МЧМ со сборной США, сыграв 3 матча на турнире.