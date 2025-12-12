Ричмонд
завершен
Ванкувер
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
7
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Тампа-Бэй
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Вегас
3
П1
X
П2

Роман Ротенберг: «Меня внесли в санкционные списки США в 2015-м. Тогда я не понимал, как жить дальше. Жизнь показала, что любой вызов — это новые возможности»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг заявил, что 10 лет находится под санкциями США.

Источник: Спортс"

"Меня лично внесли в санкционные списки США еще в 2015 году. Тогда я не понимал, как жить дальше, но жизнь показала: любой вызов — это новые возможности, часто даже интереснее прежних. В любой проблеме всегда есть решение, и оно легальное. Главное — думать, искать, не сдаваться.

Хоккей учит тому же: все решается только командой. У каждого свои сильные стороны. Кто-то быстрее всех катается, кто-то лучше всех бросает, кто-то — мозг команды и раздает передачи, а кто-то, как Овечкин, забивает лучше всех в мире. Нужно просто доставить ему шайбу.

Так же и в наших проектах — командная работа, где каждый играет на своих сильных качествах", — сказал Ротенберг.

Ротенберг о том, что важно в жизни: «Практика и опыт. Я в 26 лет начал с нуля — получилось только благодаря практике и команде. Учитесь работать в системе и общаться с людьми».