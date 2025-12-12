Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
7
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Тампа-Бэй
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Вегас
3
П1
X
П2

Со счётом 1:4 завершился первый матч сборной Казахстана по хоккею

Cборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от Беларуси в стартовом матче Кубка Первого канала в Новосибирске, передают Vesti.kz.

Источник: icehockey.kz

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу белорусской команды. В составе победителей отличились Роман Горбунов (12-я минута), Вадим Мороз (26-я), Иван Дроздов (28-я) и Александр Скоренов (31-я). У проигравших шайбу забросил Руслан Оспанов (42-я).

Подопечные Талгата Жайлауова провели эту игру в таком составе:

Вратарь: Бояркин (Пестов);
Степаненко — Михайлов, Ляпунов — Борисевич — Мусоров;
Диханбек — Хорошев, Старченко (К) — Бойко — Муратов;
Никитин — Оразов, Буяльский — Лихотников — Юлбарисов;
Оспанов — Данияр (А) — Колесников.

На турнире также представлена сборная России (U-25), с которой казахстанцы сыграют 14 декабря. Начало — в 16:00 по времени Астаны.