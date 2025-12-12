Со счётом 1:4 завершился первый матч сборной Казахстана по хоккею

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу белорусской команды. В составе победителей отличились Роман Горбунов (12-я минута), Вадим Мороз (26-я), Иван Дроздов (28-я) и Александр Скоренов (31-я). У проигравших шайбу забросил Руслан Оспанов (42-я).
Подопечные Талгата Жайлауова провели эту игру в таком составе:
Вратарь: Бояркин (Пестов);
Степаненко — Михайлов, Ляпунов — Борисевич — Мусоров;
Диханбек — Хорошев, Старченко (К) — Бойко — Муратов;
Никитин — Оразов, Буяльский — Лихотников — Юлбарисов;
Оспанов — Данияр (А) — Колесников.
На турнире также представлена сборная России (U-25), с которой казахстанцы сыграют 14 декабря. Начало — в 16:00 по времени Астаны.