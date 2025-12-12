Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
7
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Тампа-Бэй
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Вегас
3
П1
X
П2

Белорусы обыграли Казахстан на Кубке Первого канала, Дроздов набрал три очка

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по хоккею выиграла первый матч основного розыгрыша Кубка Первого канала 2025 года в Новосибирске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: icehockey.kz

В четверг, 12 декабря, подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с командой Казахстана. Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом белорусов, автором единственного гола стал Роман Горбунов. Во втором периоде наши парни довели разрыв в счете до крупного: сперва с передачи Ивана Дроздова большинство реализовал Вадим Мороз, через две минуты отличился сам Дроздов, а еще пару атак спустя Иван ассистировал Александру Скоренову.

В заключительном игровом отрезке казахстанцы отыграли одну шайбу, итоговый счет — 4:1 в пользу белорусов. 13 декабря наши хоккеисты сыграют с командой России 25, поединок на «Сибирь-Арене» стартует в 14.00 по минскому времени.

Сборная Беларуси участвует в Кубке Первого канала в четвертый раз подряд. В 2022 году наша команда завоевала трофей, а в двух предыдущих сезонах была второй вслед за россиянами.