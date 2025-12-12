Белорусы обыграли Казахстан на Кубке Первого канала, Дроздов набрал три очка

В четверг, 12 декабря, подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с командой Казахстана. Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом белорусов, автором единственного гола стал Роман Горбунов. Во втором периоде наши парни довели разрыв в счете до крупного: сперва с передачи Ивана Дроздова большинство реализовал Вадим Мороз, через две минуты отличился сам Дроздов, а еще пару атак спустя Иван ассистировал Александру Скоренову.
В заключительном игровом отрезке казахстанцы отыграли одну шайбу, итоговый счет — 4:1 в пользу белорусов. 13 декабря наши хоккеисты сыграют с командой России 25, поединок на «Сибирь-Арене» стартует в 14.00 по минскому времени.
Сборная Беларуси участвует в Кубке Первого канала в четвертый раз подряд. В 2022 году наша команда завоевала трофей, а в двух предыдущих сезонах была второй вслед за россиянами.