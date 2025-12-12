Белорусы обыграли Казахстан на Кубке Первого канала, Дроздов набрал три очка

В четверг, 12 декабря, подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с командой Казахстана. Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом белорусов, автором единственного гола стал Роман Горбунов. Во втором периоде наши парни довели разрыв в счете до крупного: сперва с передачи Ивана Дроздова большинство реализовал Вадим Мороз, через две минуты отличился сам Дроздов, а еще пару атак спустя Иван ассистировал Александру Скоренову.