Ротенберг о героях: «Я вырос в СССР, прожил там первые 10 лет жизни и помню, как было. У нас был Гагарин. При всем уважении к американской культуре, у нас все сильнее и лучше»

"Я вырос в Советском Союзе, прожил там первые десять лет жизни и до сих пор помню, как это было: у нас были свои герои. Юрий Гагарин — первый человек в космосе, настоящие легенды, на которых мы равнялись.
При всем уважении к американской культуре (я жил в разных странах и многое видел), у нас все сильнее и лучше. Просто нам нужно к этому вернуться и создать своих героев для нового поколения. Не Спайдерменов и Суперменов, а наших — русских, российских.
Сейчас, слава Богу, есть Александр Овечкин, который бьет мировые рекорды и благодаря которому дети массово идут в хоккей. Это живой пример нашего героя", — сказал Ротенберг.
Роман Ротенберг: «Меня внесли в санкционные списки США в 2015-м. Тогда я не понимал, как жить дальше. Жизнь показала, что любой вызов — это новые возможности».