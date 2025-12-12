Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
7
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Тампа-Бэй
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Вегас
3
П1
X
П2

Ротенберг о героях: «Я вырос в СССР, прожил там первые 10 лет жизни и помню, как было. У нас был Гагарин. При всем уважении к американской культуре, у нас все сильнее и лучше»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг поделился мнением о героях прошлого и современности.

Источник: Спортс"

"Я вырос в Советском Союзе, прожил там первые десять лет жизни и до сих пор помню, как это было: у нас были свои герои. Юрий Гагарин — первый человек в космосе, настоящие легенды, на которых мы равнялись.

При всем уважении к американской культуре (я жил в разных странах и многое видел), у нас все сильнее и лучше. Просто нам нужно к этому вернуться и создать своих героев для нового поколения. Не Спайдерменов и Суперменов, а наших — русских, российских.

Сейчас, слава Богу, есть Александр Овечкин, который бьет мировые рекорды и благодаря которому дети массово идут в хоккей. Это живой пример нашего героя", — сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Меня внесли в санкционные списки США в 2015-м. Тогда я не понимал, как жить дальше. Жизнь показала, что любой вызов — это новые возможности».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше