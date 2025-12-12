Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
7
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Тампа-Бэй
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Вегас
3
П1
X
П2

Фетисов о Кучерове: «Любой хоккеист хотел бы играть с ним. Лидер “Тампы” не первый год доказывает свой уровень и уровень российского хоккея»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (0+4) очка в матче против «Нью-Джерси» (8:4). На его счету стало 1034 балла в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

Он вышел на четвертое место среди российских бомбардиров в истории НХЛ. Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1653 в 1522), Евгений Малкин («Питтсбург», 1375 в 1239) и Сергей Федоров (1179 в 1248).

"Не будем гадать насчет того, станет ли он в итоге лучшим среди россиян по набранным очкам в НХЛ и сможет ли обойти Овечкина, но Никита один из самых востребованных игроков лиги прямо сейчас.

Лидер «Тампы», с ним в команде хотел бы играть любой хоккеист. Отличный нападающий, который уже не первый год доказывает свой уровень и уровень российского хоккея", — сказал Фетисов.

Могильный о том, что Кучеров обошел его по очкам в НХЛ: «Поздравляю Никиту, он великий игрок. У него все впереди — это не последний рекорд, который он побил».

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
