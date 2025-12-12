Фетисов о Кучерове: «Любой хоккеист хотел бы играть с ним. Лидер “Тампы” не первый год доказывает свой уровень и уровень российского хоккея»

Он вышел на четвертое место среди российских бомбардиров в истории НХЛ. Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1653 в 1522), Евгений Малкин («Питтсбург», 1375 в 1239) и Сергей Федоров (1179 в 1248).
"Не будем гадать насчет того, станет ли он в итоге лучшим среди россиян по набранным очкам в НХЛ и сможет ли обойти Овечкина, но Никита один из самых востребованных игроков лиги прямо сейчас.
Лидер «Тампы», с ним в команде хотел бы играть любой хоккеист. Отличный нападающий, который уже не первый год доказывает свой уровень и уровень российского хоккея", — сказал Фетисов.
Могильный о том, что Кучеров обошел его по очкам в НХЛ: «Поздравляю Никиту, он великий игрок. У него все впереди — это не последний рекорд, который он побил».