Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.12
Сент-Луис
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.40
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
7
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Тампа-Бэй
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Вегас
3
П1
X
П2

Квартальнов о победе над Казахстаном: второй период решил исход матча

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Квартальнов подвел итоги первого матча подопечных на Кубке Первого канала в Новосибирске. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Источник: https://hockey.by

На старте турнира белорусы обыграли команду Казахстана со счетом 4:1. Шайбами за победителей отметились Роман Горбунов, Вадим Мороз, Александр Скоренов и Иван Дроздов, который к тому же отдал две голевые передачи.

«Мы давно не играли, времени на подготовку было мало, поэтому немного суетились. Второй период решил исход матча, большинство сработало. Мы все-таки нашли путь к вратарю соперника, который играл неплохо. В третьем отрезке хотелось увидеть больше солидности. Где-то мы переставали работать, когда теряли шайбу. Это, наверное, единственный минус, — отметил Дмитрий Квартальнов. — В прошлом году игра с Казахстаном была более нервной. Завтра будет важный матч, хотелось бы сыграть его достойно. Профессиональный спорт тем и хорош, что все решится “здесь и сейчас”.

13 декабря наши хоккеисты встретятся с командой России 25, поединок на «Сибирь-Арене» стартует в 14.00 по минскому времени. В случае победы сборная Беларуси станет обладательницей трофея.