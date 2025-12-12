Квартальнов о победе над Казахстаном: второй период решил исход матча

На старте турнира белорусы обыграли команду Казахстана со счетом 4:1. Шайбами за победителей отметились Роман Горбунов, Вадим Мороз, Александр Скоренов и Иван Дроздов, который к тому же отдал две голевые передачи.
«Мы давно не играли, времени на подготовку было мало, поэтому немного суетились. Второй период решил исход матча, большинство сработало. Мы все-таки нашли путь к вратарю соперника, который играл неплохо. В третьем отрезке хотелось увидеть больше солидности. Где-то мы переставали работать, когда теряли шайбу. Это, наверное, единственный минус, — отметил Дмитрий Квартальнов. — В прошлом году игра с Казахстаном была более нервной. Завтра будет важный матч, хотелось бы сыграть его достойно. Профессиональный спорт тем и хорош, что все решится “здесь и сейчас”.
13 декабря наши хоккеисты встретятся с командой России 25, поединок на «Сибирь-Арене» стартует в 14.00 по минскому времени. В случае победы сборная Беларуси станет обладательницей трофея.