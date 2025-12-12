Ричмонд
Роман Ротенберг: «Без России интернациональный хоккей катится в пропасть. Вот мы развиваемся, будем всех побеждать, потому что ценим прошлое. Великая сборная СССР, Тарасов, “Красная Машина”

Главный тренер сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о развитии хоккея в России.

Ранее МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой. Федерация хоккея России сообщила, что обратится в совет ИИХФ с заявлением о допуске молодежных сборных к ЧМ в возрастных категориях до 18 и до 20 лет.

— Вернет ли ИИХФ сборную России на международные соревнования? Ход за нами?

— Нет, ход за ними. В ИИХФ должны понимать, что без России интернациональный хоккей катится в пропасть. Вот мы в России развиваемся — и будем дальше это делать.

Несмотря ни на что, будем лучшей страной в мире, будем всех побеждать. Потому что мы ценим наше прошлое. И великая сборная СССР, и Анатолий Тарасов, и «Красная Машина». Будем делать все возможное, чтобы наши дети получали методики лучше, чем в остальных странах.

Конечно, хотим играть против Канады и США, даже сюда мы их приглашали. И уже обсуждаем турниры. Не все в этом мире решает ИИХФ, есть и другие подходы. Мы находим эти решения с нашими друзьями, которые готовы проводить детские турниры уже сейчас. Просто нужно найти точки соприкосновения по финансовым вложениям и инвестициям.

Можем организовать эти турниры в Абу-Даби, в Дубае, в Турции, в Москве, в Сочи и Новосибирске. Приглашаем на детский турнир! Это вполне возможно, и ИИХФ на это никак не влияет, — заявил Ротенберг.

