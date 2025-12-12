Ричмонд
Гендиректор ФХР о матчах с Канадой и США: «Соревнования юношеских и юниорских сборных можем организовать и без ИИХФ»

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов высказался о возможности организовать матчи с юношескими сборными Канады и США.

Источник: Спортс"

— Роман Ротенберг недавно заявлял, что ведутся переговоры по юношеским сборным с Канадой и США.

— Безусловно, мы постоянно находимся в контакте с нашими коллегами. Соревнования юношеских и юниорских сборных мы можем организовать и без ИИХФ.

— Возможна ли организация товарищеского матча со сборной США?

— Все возможно, — считает Курбатов.

ФХР о рекомендациях МОК: «Обратимся в совет ИИХФ с заявлением о допуске молодежных сборных к ЧМ в возрастных категориях до 18 и до 20 лет».

