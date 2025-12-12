Гендиректор ФХР о матчах с Канадой и США: «Соревнования юношеских и юниорских сборных можем организовать и без ИИХФ»

— Роман Ротенберг недавно заявлял, что ведутся переговоры по юношеским сборным с Канадой и США.
— Безусловно, мы постоянно находимся в контакте с нашими коллегами. Соревнования юношеских и юниорских сборных мы можем организовать и без ИИХФ.
— Возможна ли организация товарищеского матча со сборной США?
— Все возможно, — считает Курбатов.
ФХР о рекомендациях МОК: «Обратимся в совет ИИХФ с заявлением о допуске молодежных сборных к ЧМ в возрастных категориях до 18 и до 20 лет».
Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.Читать дальше