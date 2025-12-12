Ричмонд
Барков, Селянне, Курри, Гранлунд, Койву, Раск — в символической сборной Финляндии из игроков НХЛ на ОИ по версии NHL.com

Авторы сайта НХЛ собрали символическую сборную Финляндии на Олимпиадах из игроков лиги.

Источник: Спортс"

Напомним, на Олимпиаде в Милане и Кортине-2026 выступят игроки НХЛ — впервые с 2014 года. Игроки НХЛ впервые приняли участие в зимних Олимпийских играх в 1998 году, после чего также участвовали в 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.

Нападающие: Александр Барков, Валттери Филппула, Микаэль Гранлунд, Никлас Хагман, Раймо Хелминен, Олли Йокинен, Юсси Йокинен, Микко Койву, Саку Койву, Яри ​​Курри, Йере Лехтинен, Вилле Пелтонен, Теему Селянне, Эса Тикканен.

Защитники: Лассе Кукконен, Юрки Лумме, Янне Ниинимаа, Теппо Нумминен, Сами Сало, Киммо Тимонен, Сами Ватанен.

Вратари: Миикка Кипрусофф, Туукка Раск.

