Барков, Селянне, Курри, Гранлунд, Койву, Раск — в символической сборной Финляндии из игроков НХЛ на ОИ по версии NHL.com

Напомним, на Олимпиаде в Милане и Кортине-2026 выступят игроки НХЛ — впервые с 2014 года. Игроки НХЛ впервые приняли участие в зимних Олимпийских играх в 1998 году, после чего также участвовали в 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.
Нападающие: Александр Барков, Валттери Филппула, Микаэль Гранлунд, Никлас Хагман, Раймо Хелминен, Олли Йокинен, Юсси Йокинен, Микко Койву, Саку Койву, Яри Курри, Йере Лехтинен, Вилле Пелтонен, Теему Селянне, Эса Тикканен.
Защитники: Лассе Кукконен, Юрки Лумме, Янне Ниинимаа, Теппо Нумминен, Сами Сало, Киммо Тимонен, Сами Ватанен.
Вратари: Миикка Кипрусофф, Туукка Раск.
Кэйн, Кессел, Модано, Оши, Паризе, Павелски, Карлсон, Челиос и Рихтер — в символической сборной США из игроков НХЛ на ОИ по версии NHL.com.
Гретцки, Лемье, Кросби, Линдрос, Бержерон, Даути, Бродер и Прайс — в символической сборной Канады из игроков НХЛ на ОИ по версии NHL.com.