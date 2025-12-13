Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Анахайм
П1
2.20
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота
:
Оттава
П1
2.35
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург
:
Сан-Хосе
П1
1.97
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
23:30
Айлендерс
:
Тампа-Бэй
П1
2.70
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2

Сергачев против «Сиэтла»: ассист, 4 броска и «+2» за 22:08. У него 21 очко и «минус 7» в 33 играх в сезоне

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (3:2).

В 33 матчах в текущем сезоне у 27-летнего россиянина 21 (4+17) очко при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 24:29.

Сегодня Сергачев (22:08, «+2») отметился 4 бросками в створ и 1 блоком, а также допустил 1 потерю.