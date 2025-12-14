Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Коламбус
0
:
Вегас
0
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.44
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия
0
:
Каролина
0
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.44
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.28
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

В сборной Белоруссии пожаловались на судейство в матче с «Россией 25»: «Все спорные моменты были не в нашу пользу»

Нападающий сборной Белоруссии Виталий Пинчук высказался о поражении от команды «Россия 25» (1:3) на Кубке Первого канала.

Источник: РИА "Новости"

— Что сказать? Старались забить, где-то не получалось, пытались найти какие-то преимущества, пробовать зарабатывать удаления или убежать, то во вне игры залезали, то не получалось забить.

— Такое ощущение, что это был матч из разряда таких, когда все идет не по плану.

— Можно и так сказать, но, как говорит тренерский штаб, нужно переламывать и такие ситуации, стараться забивать. Игра могла сложиться по-другому.

— Когда так много попадаешь во «вне игры», как хоккеисты чувствуют себя эмоционально?

— Конечно, это все подбивало, все спорные моменты были не в нашу пользу.

— Во втором периоде было много моментов, когда соперники убегали в контратаки. Откуда возникали эти моменты?

— Нам надо было забивать. Больше атак проводить. За счет этого получали контрнаступления, — цитирует Пинчука Sport5.by.