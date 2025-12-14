В сборной Белоруссии пожаловались на судейство в матче с «Россией 25»: «Все спорные моменты были не в нашу пользу»

— Что сказать? Старались забить, где-то не получалось, пытались найти какие-то преимущества, пробовать зарабатывать удаления или убежать, то во вне игры залезали, то не получалось забить.
— Такое ощущение, что это был матч из разряда таких, когда все идет не по плану.
— Можно и так сказать, но, как говорит тренерский штаб, нужно переламывать и такие ситуации, стараться забивать. Игра могла сложиться по-другому.
— Когда так много попадаешь во «вне игры», как хоккеисты чувствуют себя эмоционально?
— Конечно, это все подбивало, все спорные моменты были не в нашу пользу.
— Во втором периоде было много моментов, когда соперники убегали в контратаки. Откуда возникали эти моменты?
— Нам надо было забивать. Больше атак проводить. За счет этого получали контрнаступления, — цитирует Пинчука Sport5.by.