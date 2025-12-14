Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Айлендерс
1
:
Тампа-Бэй
0
Все коэффициенты
П1
1.84
X
5.00
П2
3.69
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
2
:
Сан-Хосе
1
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.80
П2
6.91
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
2
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.60
П2
7.90
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.50
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.40
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.50
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.40
П2
1.98
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
3.48
X
4.70
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
5.73
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.28
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Ротенберг об отсутствии Ткачева в «России 25»: «Выбрали всех, кто имеет перспективу сыграть на ЧМ и Олимпиаде: Канцеров, Силантьев. Не можем сделать заявку на 100 человек»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос о том, почему в команду не был включен форвард «Металлурга» Владимир Ткачев.

Источник: Спортс"

— Почему нет Ткачева?

— Мы работаем на перспективу, он хороший креативный игрок. Не можем сделать заявку на 100 человек. Есть много игроков, которые заслужили бы вызов, но заявка на 20 человек. Главное, чтобы все всегда старались, сегодня мы это увидели. «Динамо» Минск — лидер КХЛ.

На сегодняшний день мы выбрали всех, кто имеет перспективу сыграть на чемпионате мира и Олимпиаде: Канцеров, Силантьев. При всем уважении к тем, с кем они играют в клубе, Сафонов им не помешал, — сказал Роман Ротенберг.