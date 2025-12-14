Самсонов о Кузнецове: «Женька для раздевалки ценный игрок. На матчах он никогда не шутил, серьезно настраивался»

— С Евгением Кузнецовым общаетесь?
— У меня жена с ним и его семьей ездила на «Формулу-1». Сейчас во время сезона нет особо времени поговорить, но иногда созваниваемся.
— Не хотели с ним в одной команде поиграть?
— Без разницы. Уже поиграли с ним вместе. Не было в приоритете такого, что мы хотим в одной команде играть.
— Кузнецов заряжает своим позитивом?
— Да, Женька такой. Для раздевалки он ценный игрок.
— Не отвлекает своими шутками?
— Он никогда не шутил на матчах, серьезно настраивался. Если пошутить, то уже после игры, — сказал Самсонов.