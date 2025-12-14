Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Айлендерс
2
:
Тампа-Бэй
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.80
П2
7.60
Хоккей. НХЛ
перерыв
Питтсбург
4
:
Сан-Хосе
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
19.00
П2
43.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
3
:
Оттава
2
Все коэффициенты
П1
16.00
X
1.07
П2
16.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.50
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.40
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.50
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.40
П2
1.98
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
3.48
X
4.70
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
5.73
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.28
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Самсонов о Кузнецове: «Женька для раздевалки ценный игрок. На матчах он никогда не шутил, серьезно настраивался»

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов поделился впечатлениями об общении и игре с нападающим «Металлурга» Евгением Кузнецовым. В НХЛ игроки вместе выступали за «Вашингтон».

Источник: Спортс"

— С Евгением Кузнецовым общаетесь?

— У меня жена с ним и его семьей ездила на «Формулу-1». Сейчас во время сезона нет особо времени поговорить, но иногда созваниваемся.

— Не хотели с ним в одной команде поиграть?

— Без разницы. Уже поиграли с ним вместе. Не было в приоритете такого, что мы хотим в одной команде играть.

— Кузнецов заряжает своим позитивом?

— Да, Женька такой. Для раздевалки он ценный игрок.

— Не отвлекает своими шутками?

— Он никогда не шутил на матчах, серьезно настраивался. Если пошутить, то уже после игры, — сказал Самсонов.