Хоккей. НХЛ
перерыв
Айлендерс
2
:
Тампа-Бэй
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.80
П2
7.60
Хоккей. НХЛ
перерыв
Питтсбург
4
:
Сан-Хосе
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
19.00
П2
43.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
3
:
Оттава
2
Все коэффициенты
П1
16.00
X
1.07
П2
16.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.40
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.50
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.40
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.50
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.40
П2
1.98
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
3.48
X
4.70
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
5.73
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.28
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Сурин с Ротенбергом записали видео из раздевалки «России 25» после победы над Беларусью, форвард сказал подписчикам: «Ну, как просили»

В субботу сборная «России 25» обыграла команду Беларуси в матче Кубка Первого канала со счетом 3:1. После игры нападающий «Локомотива» Егор Сурин записал видео с главным тренером сборной Романом Ротенбергом.

В субботу сборная «России 25» обыграла команду Беларуси в матче Кубка Первого канала со счетом 3:1. После игры нападающий «Локомотива» Егор Сурин записал видео с главным тренером сборной Романом Ротенбергом.

«Всех с победой! Отличный эмоции после игры. Ну, как просили и хотели», — сказал Сурин.

После этого форвард повернул камеру и в кадре появился Ротенберг.

«Всем спасибо за поддержку! Егор — молодчик, не подвел, не удалился ни разу. Контроль эмоций, сыграл на команду. Молодец! Но самая важная игра у нас завтра, да, Егор? Сейчас главное — сон, восстановление, хорошее питание. Будем работать на победу», — добавил Ротенберг.

В воскресенье сборная «России 25» проведет матч с командой Казахстана.