Сурин с Ротенбергом записали видео из раздевалки «России 25» после победы над Беларусью, форвард сказал подписчикам: «Ну, как просили»

В субботу сборная «России 25» обыграла команду Беларуси в матче Кубка Первого канала со счетом 3:1. После игры нападающий «Локомотива» Егор Сурин записал видео с главным тренером сборной Романом Ротенбергом.
«Всех с победой! Отличный эмоции после игры. Ну, как просили и хотели», — сказал Сурин.
После этого форвард повернул камеру и в кадре появился Ротенберг.
«Всем спасибо за поддержку! Егор — молодчик, не подвел, не удалился ни разу. Контроль эмоций, сыграл на команду. Молодец! Но самая важная игра у нас завтра, да, Егор? Сейчас главное — сон, восстановление, хорошее питание. Будем работать на победу», — добавил Ротенберг.
В воскресенье сборная «России 25» проведет матч с командой Казахстана.