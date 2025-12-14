Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Айлендерс
2
:
Тампа-Бэй
1
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.00
П2
4.50
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
5
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.70
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.20
П2
5.73
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.28
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Капризов не набрал очки в матче с «Оттавой». У Кирилла 18+16 в 32 играх сезона

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не набрал очки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:2).

Источник: Спортс"

У россиянина 2 броска, потеря и малый штраф за задержку клюшкой Джейка Сэндерсона за 23:16 на льду.

На счету Капризов 34 (18+1:) очка и «минус 2» в 32 матчах текущего сезона.

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше