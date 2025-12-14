Капризов не набрал очки в матче с «Оттавой». У Кирилла 18+16 в 32 играх сезона

У россиянина 2 броска, потеря и малый штраф за задержку клюшкой Джейка Сэндерсона за 23:16 на льду.
На счету Капризов 34 (18+1:) очка и «минус 2» в 32 матчах текущего сезона.
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше