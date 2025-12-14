Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Даллас
0
:
Флорида
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.70
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго
0
:
Детройт
2
Все коэффициенты
П1
11.75
X
7.60
П2
1.23
Хоккей. НХЛ
2-й период
Виннипег
3
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
17.00
П2
48.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Коламбус
1
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
3.48
X
2.67
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
2-й период
Рейнджерс
4
:
Монреаль
4
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.76
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
перерыв
Торонто
2
:
Эдмонтон
3
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.62
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
перерыв
Филадельфия
2
:
Каролина
2
Все коэффициенты
П1
3.85
X
2.52
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Айлендерс». У него 13+29 в 29 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал 2 голевые передачи в матче НХЛ с «Айлендерс» (2:3 Б).

Источник: Sports

Россиянин продлил результативную серию (1+7) до 3 игр, набрав 42-е (13+29) очко в сезоне за 29 матчей.

В игре с «Айлендерс» за 25:37 — лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (6:22 — в большинстве) — у Кучерова 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, нереализованный буллит в послематчевой серии, полезность — «плюс 1».

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше