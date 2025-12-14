Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Даллас
0
:
Флорида
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.90
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
1-й период
Чикаго
0
:
Детройт
2
Все коэффициенты
П1
11.75
X
7.60
П2
1.23
Хоккей. НХЛ
2-й период
Виннипег
3
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
17.00
П2
50.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Коламбус
1
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
3.48
X
2.67
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
2-й период
Рейнджерс
4
:
Монреаль
4
Все коэффициенты
П1
2.71
X
2.76
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
перерыв
Торонто
2
:
Эдмонтон
3
Все коэффициенты
П1
8.00
X
3.62
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
перерыв
Филадельфия
2
:
Каролина
2
Все коэффициенты
П1
3.85
X
2.52
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
не начался
Колорадо
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Сорокин — 1-я звезда матча с «Тампой»: 32 отбитых броска из 34, 2 сэйва в серии буллитов, 5-я победа подряд

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отбил 32 броска из 34 в матче НХЛ с «Тампой» (3:2 Б) и был признан первой звездой.

Источник: Спортс"

В послематчевой серии буллитов россиянин отразил броски Никиты Кучерова и Джейка Генцела, выиграв 5-й матч подряд.

Всего в 22 играх сезона у Сорокина 12 побед при 91,2% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,50.