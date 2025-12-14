Вратарь «Торонто» Ахтямов дебютировал в НХЛ, выйдя на замену в матче с «Эдмонтоном». Он отразил 5 бросков из 5 и стал 10-м голкипером из России в этом сезоне лиги

Он стал 10-м вратарем из России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Также в списке Сергей Бобровский, Даниил Тарасов (оба — «Флорида»), Илья Сорокин («Айлендерс»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Петр Кочетков («Каролина»), Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»), Сергей Мурашов («Питтсбург») и Вячеслав Бутеец («Анахайм»).