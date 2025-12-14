Ричмонд
1-й период
Лос-Анджелес
1
:
Калгари
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.61
П2
6.60
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
3
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.00
П2
42.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
5
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Овечкин не забил в 4-м матче подряд: ассист, 1 бросок, 1 хит и «минус 1» за 18:19 против «Виннипега». У него 31 очко в 32 играх в сезоне

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ассистировал при единственной шайбе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:5).

Источник: Спортс"

40-летний россиянин продлил безголевую серию до 4 игр. В 32 матчах в текущем сезоне у него 31 (14+17) очко при полезности «+11».

Сегодня Овечкин (18:19, «минус 1») отметился 1 броском в створ и применил 1 силовой прием.

