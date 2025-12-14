Ричмонд
Овечкин вышел на 51-е место по ассистам в истории НХЛ (743), обогнав Потвена. До идущего 50-м Робинсона — 7 передач

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ассистировал при единственной шайбе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (1:5).

В 32 матчах в текущем сезоне у него 31 (14+17) очко при полезности «+11».

За карьеру в лиге в рамках регулярок — 1654 (911+743) балла в 1523 играх.

По числу результативных передач Овечкин вышел на чистое 51-е место в истории НХЛ, обогнав Дени Потвена (742 в 1060). На 50-м месте идет Ларри Робинсон (750 в 1384).

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1963 в 1487), среди действующих игроков лиги лучший результат у капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби (1077 в 1382).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше