Бобровский сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 15 бросков «Далласа». У него 52 матча на ноль в регулярках НХЛ — делит с Раском 6-е место среди вратарей из Европы

В текущем сезоне у Бобровского стало 13 побед в 22 играх (88,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,84). По числу шатаутов Сергей (3) делит 2-е место в лиге с Ильей Сорокиным из «Айлендерс», уступая только Йесперу Валльстедту из «Миннесоты» (4).