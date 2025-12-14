Ричмонд
Хоккей. НХЛ
перерыв
Лос-Анджелес
1
:
Калгари
1
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.50
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
5
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Дорофеев забросил 13-ю шайбу в сезоне в игре с «Коламбусом». Форвард «Вегаса» не смог доиграть матч из-за травмы

Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу и получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:2).

Источник: Спортс"

В 31 игре на счету 25-летнего россиянина 21 (13+8) очко при полезности «минус 6».

Сегодня Дорофеев (11:04, 3 броска в створ, нейтральная полезность) не сумел завершить встречу из-за травмы, характер которой не раскрывается.