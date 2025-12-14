Дорофеев забросил 13-ю шайбу в сезоне в игре с «Коламбусом». Форвард «Вегаса» не смог доиграть матч из-за травмы

В 31 игре на счету 25-летнего россиянина 21 (13+8) очко при полезности «минус 6».
Сегодня Дорофеев (11:04, 3 броска в створ, нейтральная полезность) не сумел завершить встречу из-за травмы, характер которой не раскрывается.
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу и получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:2).
