2.91
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
5
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Орлов провел 900-й матч в регулярках НХЛ. Он 15-й россиянин в истории лиги с таким достижением

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:5 ОТ).

Источник: Спортс"

В 33 играх в текущем сезоне у 34-летнего защитника 17 (1+16) очков при полезности «минус 5».

За карьеру в рамках регулярок — 900 игр и 344 (77+267) очка. Ранее игрок выступал за «Вашингтон», «Бостон» и «Каролину».

Орлов стал 15-м россиянином в истории лиги, сыгравшим 900 или более матчей. Среди защитников — 6-м.

Также в список входят Александр Овечкин («Вашингтон», 1523), Алексей Ковалев (1316), Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248), Евгений Малкин («Питтсбург», 1239), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085), Сергей Зубов (1068), Дмитрий Куликов («Флорида», 1022), Андрей Марков, Александр Могильный (оба — по 990), Павел Дацюк (953), Илья Ковальчук (926) и Игорь Ларионов (921).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше