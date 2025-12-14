Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
5
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Селебрини сделал 30 ассистов за сезон в 33 играх. Среди игроков в возрасте до 20 лет быстрее такой отметки достигали только Гретцки, Кросби, Лемье и Фрэнсис

Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (6:5 ОТ).

В 33 играх в текущем сезоне у 19-летнего канадца стало 47 (16+31) очков в 33 играх при полезности «+11». Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги и 2-м — в гонке ассистентов.

Ранее в истории лиги только 4 игрока в возрасте до 20 лет достигли отметки 30 ассистов за сезон быстрее. Это были Уэйн Гретцки (1979/80 — 29 игр, 1980/81 — 25 игр, «Эдмонтон»), Сидни Кросби (2006/07 — 27 игр, «Питтсбург»), Марио Лемье (1984/85 — 28 игр, «Питтсбург») и Рон Фрэнсис (1982/83 — 30 игр, «Хартфорд»).

Селебрини повторил достижение Стива Айзермана (1984/85 — 33 игры, «Детройт»).