Селебрини сделал 30 ассистов за сезон в 33 играх. Среди игроков в возрасте до 20 лет быстрее такой отметки достигали только Гретцки, Кросби, Лемье и Фрэнсис

В 33 играх в текущем сезоне у 19-летнего канадца стало 47 (16+31) очков в 33 играх при полезности «+11». Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги и 2-м — в гонке ассистентов.
Ранее в истории лиги только 4 игрока в возрасте до 20 лет достигли отметки 30 ассистов за сезон быстрее. Это были Уэйн Гретцки (1979/80 — 29 игр, 1980/81 — 25 игр, «Эдмонтон»), Сидни Кросби (2006/07 — 27 игр, «Питтсбург»), Марио Лемье (1984/85 — 28 игр, «Питтсбург») и Рон Фрэнсис (1982/83 — 30 игр, «Хартфорд»).
Селебрини повторил достижение Стива Айзермана (1984/85 — 33 игры, «Детройт»).