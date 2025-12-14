Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
15.12
Каролина
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.74
П2
4.28
Хоккей. НХЛ
15.12
Миннесота
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
15.12
Монреаль
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.50
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
15.12
Сиэтл
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.40
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Лос-Анджелес
1
:
Калгари
2
П1
X
П2

Ротенберг призвал клубы отдавать хоккеистов для выступления за сборную

Ротенберг: клубы должны отдавать хоккеистов для выступления за сборную.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что клубы не должны отказываться отдавать своих хоккеистов для выступления за национальную сборную.

В воскресенье «Россия 25» обыграла со счетом 9:0 команду Казахстана и стала победителем Кубка Первого канала, который прошел в Новосибирске.

«Мы все обязаны отдать долг Родине, это самое важное для всех. Те клубы, которые игроков не отдали нам, — это на их совести. Не буду обсуждать детально ни один клуб. Думаю, министерство спорта и администрация президента должны как-то нам помочь. В первую очередь, самое важное для нас всех — это сборная страны», — сказал Ротенберг на пресс-конференции, запись которой доступна на странице Федерации хоккея России (ФХР) в соцсети «ВКонтакте».