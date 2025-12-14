Воробьев об Исакове: «Молодец. Ведет себя нормально, без зубочистки ходит по лавке. Как некоторые иностранцы делают, а потом убегают из команды, и все в шоке»

Какой бы ты ни был золотой тренер, еще Виктор Тихонов говорил: «Молодой человек, без состава никуда». И что ты сделаешь со своими знаниями, если вратарь у тебя пропускает всё подряд? Так что не только в тренере все дело, — сказал Воробьев.