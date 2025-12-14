Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург
2
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.40
П2
6.60
Хоккей. НХЛ
15.12
Миннесота
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
15.12
Монреаль
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.50
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
15.12
Сиэтл
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.30
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Ванкувер
2
П1
X
П2

Воробьев об Исакове: «Молодец. Ведет себя нормально, без зубочистки ходит по лавке. Как некоторые иностранцы делают, а потом убегают из команды, и все в шоке»

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев положительно оценил работу Алексея Исакова на посту главного тренера «Торпедо».

Источник: Спортс"

— Кто вам вообще нравится в этом сезоне?

— По игрокам — троих я вам назвал (Владимир Ткачев, Никита Гусев, Константин Окулов — Спортс«“). И к ним можно добавить Сашу Радулова, который несколько другой, но заводит команду.

Клубы — это все играющие команды, на которые приятно смотреть. И таких немало. Посмотрим, что они покажут в плей-офф.

Отдельно — два сюрприза: «Нефтехимик» и «Торпедо». Они здорово играют. И там себя проявляют российские тренеры. Игорь Гришин отлично работает в Нижнекамске. А в Нижнем Новгороде вообще вырастили своего специалиста, который стал чемпионом в МХЛ и в ВХЛ, а теперь работает в КХЛ.

Алексей Исаков — большой молодец. И ведет себя нормально, без зубочистки ходит по лавке. Как у нас некоторые иностранцы делают, извините. А потом убегают из команды, и все в шоке.

Так вот, за работой Исакова приятно смотреть. И снова повторю, что в «Торпедо» хорошая вратарская бригада. И в «Нефтехимике» тащит Долганов, самая большая часть пазла.

Какой бы ты ни был золотой тренер, еще Виктор Тихонов говорил: «Молодой человек, без состава никуда». И что ты сделаешь со своими знаниями, если вратарь у тебя пропускает всё подряд? Так что не только в тренере все дело, — сказал Воробьев.