Фетисов об отсранении россиян: «Важно поддержать тех, кто сегодня страдает не по своей вине. Когда видим пустые трибуны на внутренних соревнованиях, у спортсмена руки опускаются»

— Понятно, что есть виды спорта, которые соревнуются с секундомером, есть те, которые с весом… Атмосфера международных соревнований, конечно, важный момент. Бывает, что человек, который первый раз попадает на олимпийские игры, становится национальным героем. Потому что он об этом думал, тренировался у себя в стране, участвовал во внутренних соревнованиях, потом приехал и всех порвал. Такое же тоже бывает.