3-й период
Питтсбург
3
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
13.00
П2
52.00
Хоккей. НХЛ
04:00
Сиэтл
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.30
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Ванкувер
2
П1
X
П2

Фетисов об отсранении россиян: «Важно поддержать тех, кто сегодня страдает не по своей вине. Когда видим пустые трибуны на внутренних соревнованиях, у спортсмена руки опускаются»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об отстранении российских спортсменов.

Источник: Спортс

— Вы постоянно говорите, что изоляция сильно бьет по уровню спортсменов. За три года насколько сильно это сказалось на соревновательных способностях российских атлетов?

— Понятно, что есть виды спорта, которые соревнуются с секундомером, есть те, которые с весом… Атмосфера международных соревнований, конечно, важный момент. Бывает, что человек, который первый раз попадает на олимпийские игры, становится национальным героем. Потому что он об этом думал, тренировался у себя в стране, участвовал во внутренних соревнованиях, потом приехал и всех порвал. Такое же тоже бывает.

Здесь речь о том, насколько уровень внутренних соревнований и уровень поддержки наших болельщиков спортсменов, которые соревнуются на чемпионатах России — это важный момент психологический. Когда мы видим, что трибуны на внутренних соревнованиях пустые, то у спортсмена руки опускаются: помимо того, что нас нигде не пускают, мы еще и здесь нигде не нужны.

И здесь важно поддержать тех, кто сегодня страдает не по своей вине, а по чей-то другой. Внутренний чемпионат в такой ситуации должен стать для нас критерием будущих побед, то есть поднимать уровень соревновательности, искать уникальных тренеров и гордиться тем, что мы не опустили руки, а развиваемся, — сказал Фетисов.