Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
0
:
Баффало
1
Все коэффициенты
П1
5.63
X
4.10
П2
1.62
Хоккей. НХЛ
3-й период
Монреаль
3
:
Эдмонтон
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
21.00
П2
88.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Бостон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
4
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Ванкувер
2
П1
X
П2

Капризов набрал 2+1 в матче с «Бостоном», став 2-й звездой. У него 20+17 в 33 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка в матче НХЛ с «Бостоном» (6:2) и был признан второй звездой.

Источник: Sports

Всего в 33 играх сезона на счету россиянина 37 (20+17) баллов.

Сегодня за 19:12 — лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (2:50 — в большинстве) — у Капризова 4 броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность — «плюс 3».

