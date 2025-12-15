Капризов набрал 2+1 в матче с «Бостоном», став 2-й звездой. У него 20+17 в 33 играх

Всего в 33 играх сезона на счету россиянина 37 (20+17) баллов.
Сегодня за 19:12 — лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (2:50 — в большинстве) — у Капризова 4 броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность — «плюс 3».
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше