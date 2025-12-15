Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Каролина
3
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
4
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Ванкувер
2
П1
X
П2

Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по голам с Койву (205). До рекорда Габорика — 14 шайб

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка в матче НХЛ с «Бостоном» (6:2).

Всего в 33 играх сезона на счету 28-летнего россиянина 37 (20+17) баллов.

За карьеру в рамках регулярок — 423 (205+218) балла в 352 играх.

Капризов делит 2-е место по голам в истории «Уайлд» с Микко Койву (205 шайб в 1028 играх). Рекордом владеет Мариан Габорик (219 в 502).

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше