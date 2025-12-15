Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по голам с Койву (205). До рекорда Габорика — 14 шайб

Всего в 33 играх сезона на счету 28-летнего россиянина 37 (20+17) баллов.
За карьеру в рамках регулярок — 423 (205+218) балла в 352 играх.
Капризов делит 2-е место по голам в истории «Уайлд» с Микко Койву (205 шайб в 1028 играх). Рекордом владеет Мариан Габорик (219 в 502).
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше