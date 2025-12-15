Капризов забросил 20+ шайб во всех 6 своих сезонах в НХЛ. Он обновил рекорд «Миннесоты», обогнав Габорика и Паризе (у обоих по 5)

Всего в 33 играх в текущей регулярке на счету россиянина 37 (20+17) баллов. Он достиг отметки 20 шайб во всех шести своих сезонах в лиге.
Капризов стал единоличным рекордсменом «Уайлд» по числу сезонов с 20+ голами, обогнав Мариана Габорика и Зака Паризе (у обоих по 5).
Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по голам с Микко Койву (205). До рекорда Габорика — 14 шайб.
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше