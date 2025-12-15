Ричмонд
Плющев о словах Морозова про отсутствие сборной мира на КПК: «В этом наш хоккейный позор. Легионерам позволяем все, они — белая кость, им вытирает сопли даже президент КХЛ»

Владимир Плющев высказался о словах президента КХЛ Алексея Морозова про отсутствие сборной легионеров на Кубке Первого канала.

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла турнир в Новосибирске, победив сборные Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0).

"Мне показалось печально-символическим выступление президента КХЛ во время Кубка Первого канала.

Его спросили, почему в Новосибирске неявка — нет сборной легионеров, а он ответил, что иностранцы устали, их надо поберечь, да и Новосибирск для них расположен далековато, не то что Санкт-Петербург или Москва.

Знаете, в этих словах — наш хоккейный позор. Легионерам позволяем все, они — белая кость, им вытирает сопли даже президент КХЛ. И это касается не только иностранных игроков, но и тренеров.