Мьюз о 2-м поражении «Питтсбурга» за 2 дня при преимуществе в 3 шайбы: «Ни за что на свете не подумал бы, что сутки спустя будем вести тот же разговор. Мы должны научиться

«Пингвинс» установили антирекорд лиги, проиграв дважды подряд при преимуществе в 3+ шайбы в третьем периоде. Вчера пенсильванцы уступили «Сан-Хосе» (5:6 ОТ при 4:1 после 40 минут игры и 5:1 по ходу третьего периода).
"Во-первых, я ни за что на свете не подумал бы, что мы сегодня, спустя сутки, снова будем вести тот же самый разговор. Наверное, я буду повторяться — в каждой игре ситуация немного отличается, но… просто… мы упускаем преимущество. Нам не удается быстро вернуть утраченную инициативу.
Мы должны научиться завершать игры в свою пользу. Команда должна сделать шаг вперед. Я говорил это вчера. И скажу еще раз.
Сейчас мы в том же положении. Я должен лучше работать над исправлением ситуации, помогать исправлять ее. Сейчас у нас будет выходной. Мы вернемся — у нас нет выбора. Мы должны держаться все вместе", — сказал Мьюз.