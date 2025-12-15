Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Каролина
3
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Питтсбург
4
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Ванкувер
2
П1
X
П2

Мьюз о 2-м поражении «Питтсбурга» за 2 дня при преимуществе в 3 шайбы: «Ни за что на свете не подумал бы, что сутки спустя будем вести тот же разговор. Мы должны научиться

Главный тренер Дэн Мьюз высказался о поражении «Питтсбурга» от «Юты» (4:5 ОТ после 3:0 на начало третьего периода) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

«Пингвинс» установили антирекорд лиги, проиграв дважды подряд при преимуществе в 3+ шайбы в третьем периоде. Вчера пенсильванцы уступили «Сан-Хосе» (5:6 ОТ при 4:1 после 40 минут игры и 5:1 по ходу третьего периода).

"Во-первых, я ни за что на свете не подумал бы, что мы сегодня, спустя сутки, снова будем вести тот же самый разговор. Наверное, я буду повторяться — в каждой игре ситуация немного отличается, но… просто… мы упускаем преимущество. Нам не удается быстро вернуть утраченную инициативу.

Мы должны научиться завершать игры в свою пользу. Команда должна сделать шаг вперед. Я говорил это вчера. И скажу еще раз.

Сейчас мы в том же положении. Я должен лучше работать над исправлением ситуации, помогать исправлять ее. Сейчас у нас будет выходной. Мы вернемся — у нас нет выбора. Мы должны держаться все вместе", — сказал Мьюз.