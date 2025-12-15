Ричмонд
Капризов с 2+1 в матче против «Бостона» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Байум с 1+1 в дебютной игре за «Ванкувер» и Карконе с дублем

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Третья звезда — форвард «Юты» Майкл Карконе с дублем в ворота «Питтсбурга» (5:4 ОТ). Он забросил две шайбы в третьем периоде.

Вторая звезда — защитник «Ванкувера» Зеев Байум с 2 (1+1) очками в матче с «Нью-Джерси» (2:1). Для 20-летнего защитника это был дебютный матч за «Кэнакс», куда он перешел из «Миннесоты» в рамках сделки с участием Куинна Хьюза.

Первая звезда — форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов с 3 (2+1) очками в матче с «Бостоном». Россиянин достиг отметки 20 шайб в шестом сезоне подряд и обновил рекорд «Уайлд».

