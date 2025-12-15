"Александр Овечкин, не хватает ему одного титула [золота Олимпийских игр]. Вот что политики делают со спортсменами. Взяли и перекрыли кислород в командных видах.
В Милане он стопроцентно стал бы олимпийским чемпионом«, — сказал Михаил Дегтярев, осматривая тематический поезд “Олимпийский экспресс” Московского метрополитена.
Капитан «Вашингтона» в ходе карьеры сыграл на трех Олимпиадах — в 2006, 2010 и 2014 году.
Александр является трехкратным чемпионом мира. В 2018 году вместе с «Вашингтоном» он выиграл Кубок Стэнли. Овечкин также является действующим обладателем рекорда по количеству голов в регулярных чемпионата НХЛ (911).