Дегтярев об Овечкине и ОИ: «Не хватает одного титула. Вот что политики делают. Взяли и перекрыли кислород. Он стопроцентно стал бы чемпионом в Милане»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев считает, что Александр Овечкин стал бы чемпионом Олимпиады-2026 в Италии, если бы не отстранение российской команды.

Источник: Спортс"

"Александр Овечкин, не хватает ему одного титула [золота Олимпийских игр]. Вот что политики делают со спортсменами. Взяли и перекрыли кислород в командных видах.

В Милане он стопроцентно стал бы олимпийским чемпионом«, — сказал Михаил Дегтярев, осматривая тематический поезд “Олимпийский экспресс” Московского метрополитена.

Капитан «Вашингтона» в ходе карьеры сыграл на трех Олимпиадах — в 2006, 2010 и 2014 году.

Александр является трехкратным чемпионом мира. В 2018 году вместе с «Вашингтоном» он выиграл Кубок Стэнли. Овечкин также является действующим обладателем рекорда по количеству голов в регулярных чемпионата НХЛ (911).

