Минтюков забил «Рейнджерс» в пустые ворота — 3-й гол в сезоне. У него 4 блока, 1 хит и «+1» за 20:05

В текущем сезоне у 22-летнего россиянина 8 (3+5) очков при полезности «+2» и среднем времени на льду 16:12.
Сегодня Минтюков (20:05, «+1») реализовал единственный бросок в створ, сделал 4 блока и применил 1 силовой прием.
Защитник «Анахайма» Павел Минтюков поставил точку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:1), поразив пустые ворота.
