«Питтсбург» вернул Мурашова в АХЛ. Скиннер и Кулак решили вопросы с визами и включены в состав перед матчем с их бывшим клубом — «Эдмонтоном»

21-летний российский голкипер был вызван в основу после обмена Тристана Джерри в «Эдмонтон».
Перешедший в «Пингвинс» в рамках этого трейда вратарь Стюарт Скиннер присоединился к команде не сразу. Канадец оформлял рабочую визу в США, как и другой участник трейда — защитник Бретт Кулак.
Мурашов за время командировки принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:5 ОТ), отразив 32 из 37 бросков.
В текущем сезоне у него 5 матчей в НХЛ (1 победа, 89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,56). В АХЛ — 11 матчей и 8 побед при 94,3% сэйвов и КН 1,56.
Сообщается, что Скиннер и Кулак решили все вопросы с документами и были включены в состав команды в понедельник.
Следующий матч «Питтсбург» проведет против их бывшего клуба «Ойлерс» во вторник (начало по московскому времени — в среду в 03:30).