Квартальнов о поражении от «Локомотива»: «Начало не удалось. Большой плюс, что вернулись в игру. Нам немного повезло в буллитах в Минске, сегодня повезло “Локомотиву”

— Начало не удалось, предупреждали, что «Локомотив» здорово играет первые отрезки. Большой плюс, что вернулись в игру. Нам немного повезло в буллитах в Минске, сегодня повезло «Локомотиву». Есть схожесть с этим матчем, но он был в самом начале сезона.