Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
5
:
Калгари
2
Все коэффициенты
П1
1.04
X
13.00
П2
83.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
3
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
4.83
X
3.15
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.06
X
5.58
П2
1.48
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2

Овечкин не забил в 5-м матче подряд. У него 0 бросков в створ (1-й раз в сезоне), 3 хита, 2 потери и «минус 2» за 15:12 против «Миннесоты»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (0:5).

На счету 40-летнего нападающего 31 (14+17) очко в 33 играх в текущем сезоне при полезности «+9». Текущая безголевая серия — 5 матчей (0+2 на отрезке).

Сегодня Овечкин (15:12, «минус 2») провел первый матч в сезоне без бросков в створ. Он применил 3 силовых приема и допустил 2 потери.

