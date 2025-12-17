Овечкин не забил в 5-м матче подряд. У него 0 бросков в створ (1-й раз в сезоне), 3 хита, 2 потери и «минус 2» за 15:12 против «Миннесоты»

На счету 40-летнего нападающего 31 (14+17) очко в 33 играх в текущем сезоне при полезности «+9». Текущая безголевая серия — 5 матчей (0+2 на отрезке).
Сегодня Овечкин (15:12, «минус 2») провел первый матч в сезоне без бросков в створ. Он применил 3 силовых приема и допустил 2 потери.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше