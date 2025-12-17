Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
5
:
Калгари
2
Все коэффициенты
П1
1.08
X
13.00
П2
83.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сиэтл
3
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.20
П2
4.18
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.06
X
5.58
П2
1.48
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Ванкувер
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2

Капризов забросил 21-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном». Он идет на 3-м месте в гонке снайперов НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:0).

На счету 28-летнего россиянина стало 38 (21+17) очков в 34 играх при полезности «+1».

Он идет на чистом 3-м месте в гонке снайперов лиги, уступая только форвардам Нэтану Маккиннону («Колорадо», 26 шайб в 33 играх) и Моргану Гики («Бостон», 24 в 34).

Сегодня Капризов (18:15, нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов — 1:1.

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше