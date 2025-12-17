Капризов забросил 21-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном». Он идет на 3-м месте в гонке снайперов НХЛ

На счету 28-летнего россиянина стало 38 (21+17) очков в 34 играх при полезности «+1».
Он идет на чистом 3-м месте в гонке снайперов лиги, уступая только форвардам Нэтану Маккиннону («Колорадо», 26 шайб в 33 играх) и Моргану Гики («Бостон», 24 в 34).
Сегодня Капризов (18:15, нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ и сделал 1 блок. Статистика потерь и перехватов — 1:1.
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше