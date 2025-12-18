Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
0
:
Динамо Мн
0
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.10
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.42
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.21
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
19.12
Бостон
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.30
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
19.12
Вашингтон
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.21
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
19.12
Коламбус
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
19.12
Монреаль
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.40
П2
3.53
Хоккей. НХЛ
19.12
Оттава
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
19.12
Тампа-Бэй
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
19.12
Баффало
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
19.12
Сент-Луис
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.10
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
19.12
Калгари
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
1
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
1
:
Юта
4
П1
X
П2

Матыцин про Сафонова: «Гордость за россиянина — как за Овечкина и его рекорды. Сейчас случится вратарский бум, многие захотят стать как Матвей»

Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Олег Матыцин ожидает вратарского бума в России в связи с игрой Матвея Сафонова за «ПСЖ».

Источник: Спортс"

26-летний голкипер отразил четыре удара с пенальти подряд в послематчевой серии финала Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) и установил рекорд. Матвей выиграл шестой трофей в карьере — все с парижанами.

«Если бы я был в руководстве “ПСЖ”, то после такого суперуспешного выступления трудно было бы предположить, что Матвей не станет основным. Присоединяюсь ко всем поздравлениям, очень рад за отечественную вратарскую школу.

Основы были заложены в академии «Краснодара». Талант может проявиться, только когда созданы определенные условия. Весь опыт реализовался в этом матче. Это был звездный час.

Должно быть не только восхваление Матвея, но и понимание того, как он пришел к этому успеху. Основы воспитания, культуры заложены в краснодарской академии.

Гордость за россиянина. Так же, как мы гордимся Александром Овечкиным, его рекордами, яркой жизнью. Уверен, сейчас случится вратарский бум, многие захотят стать как Сафонов.

Желаю успехов. Уверен, что это не последнее достижение«, — сказал Матыцин на пресс-конференции в ММПЦ МИА “Россия сегодня”.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше