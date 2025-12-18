Ричмонд
Тринеев об Овечкине: «Он часто собирает русскоговорящих ребят. Вне льда Александр Михайлович очень веселый человек, его приятно слушать»

Нападающий «Вашингтона» Богдан Тринеев рассказал об общении с капитаном команды Александром Овечкиным.

Источник: Спортс"

40-летний Овечкин ранее побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах, став лучшим снайпером в истории НХЛ.

— Дональд Трамп назвал Овечкина великим игроком. Вы согласны с этим мнением? Можно ли сказать, что Овечкин даже круче Уэйна Гретцки?

— Думаю, статистика говорит сама за себя. Конечно.

— Удалось ли вам пообщаться с Александром в неформальной обстановке? Какой он вне льда?

— Да, мы общались и вне льда, бывали вместе на командных мероприятиях, ходили куда-то поесть. Он часто собирает русскоговорящих ребят. Вне льда Александр Михайлович очень веселый человек, с большим количеством историй. Его приятно слушать в компании. Истории бывают и интересные, и смешные.

— Вы обращаетесь к нему на «вы» или он просит называть себя на «ты»?

— Для кого-то он может быть и на «ты», и просто по имени. Но для меня — нет. Это человек с огромным статусом, с большой карьерой, да и разница в возрасте существенная. Я иначе, чем Александр Михайлович, его назвать не могу — просто язык не поворачивается.

— Он нормально к этому относится? Говорят, что он часто просит называть его просто «Саша» или «Алекс».

— Конечно, он нормально к этому относится. Просто для меня это вопрос уважения. Это легенда, большая личность. Да и с учетом возраста мне гораздо комфортнее обращаться к нему именно так — считаю, что это уважительно по отношению к нему, — сказал 23-летний Тринеев.

