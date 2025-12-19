Овечкин не забил в 6-м матче подряд: 4 броска, 1 хит и 1 потеря за 18:30 с «Торонто». У него 14+17 в 34 играх в сезоне

На счету 40-летнего россиянина 31 (14+17) очко в 34 играх в текущем сезоне при полезности «+9».
Текущая безголевая серия — 6 матчей (2 ассиста и 17 бросков в створ на отрезке).
Сегодня Овечкин (18:30, нейтральная полезность) отметился 4 бросками в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше