Хоккей. НХЛ
перерыв
Сан-Хосе
0
:
Даллас
2
Все коэффициенты
П1
14.75
X
7.93
П2
1.18
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
1
:
Сиэтл
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.50
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.61
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.29
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Торонто
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Чикаго
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2

Овечкин не забил в 6-м матче подряд: 4 броска, 1 хит и 1 потеря за 18:30 с «Торонто». У него 14+17 в 34 играх в сезоне

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:0).

На счету 40-летнего россиянина 31 (14+17) очко в 34 играх в текущем сезоне при полезности «+9».

Текущая безголевая серия — 6 матчей (2 ассиста и 17 бросков в створ на отрезке).

Сегодня Овечкин (18:30, нейтральная полезность) отметился 4 бросками в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.

