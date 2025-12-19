Капризов набрал 1+2 в матче с «Коламбусом». У него 7 очков в последних 3 играх, в сезоне — 41 в 35

Нападающий принял участие в обоих голах «Уайлд» в пустые ворота — сначала забил сам (58:08), затем ассистировал Мэттью Болди (58:46).
На счету 28-летнего россиянина 41 (22+19) очко в 35 играх в текущем сезоне при полезности «+2». При этом в последних 3 матчах в его активе 7 (4+3) баллов.
Сегодня Кирилл (23:44, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и допустил 2 потери.
