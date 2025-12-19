Ричмонд
Капризов набрал 1+2 в матче с «Коламбусом». У него 7 очков в последних 3 играх, в сезоне — 41 в 35

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2).

Нападающий принял участие в обоих голах «Уайлд» в пустые ворота — сначала забил сам (58:08), затем ассистировал Мэттью Болди (58:46).

На счету 28-летнего россиянина 41 (22+19) очко в 35 играх в текущем сезоне при полезности «+2». При этом в последних 3 матчах в его активе 7 (4+3) баллов.

Сегодня Кирилл (23:44, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и допустил 2 потери.

Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
