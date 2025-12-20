Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм
1
:
Даллас
4
Все коэффициенты
П1
18.00
X
9.50
П2
1.13
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
2
:
Виннипег
1
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.20
П2
11.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Юта
1
:
Нью-Джерси
1
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.75
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.25
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.15
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2

У «Питтсбурга» сменится владелец. Инвестиционная группа из Чикаго объявила о выкупе контрольного пакета акций клуба у FSG

«Питтсбург» сделал официальное объявление о предстоящей смене владельца.

Fenway Sports Group продает контрольный пакет акций клуба семье Хоффманн, владеющей инвестиционной группой из Чикаго. Ее возглавляет Дэвид Хоффманн.

В структуру Hoffmann Family of Companies входят различные предприятия и коммерческая недвижимость. Есть и спортивный клуб — «Флорида Эверблейдс» из ECHL (чемпион лиги 2022, 2023 и 2024 года).

Завершение сделки зависит от одобрения Совета управляющих НХЛ.

Напомним, что FSG, в чью структуру также входят футбольный «Ливерпуль» и бейсбольный «Бостон Ред Сокс», выкупила контрольный пакет акций «Питтсбурга» в 2021 году у Марио Лемье и Рона Беркла. Они остаются миноритарными совладельцами клуба.