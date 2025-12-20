Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота
0
:
Эдмонтон
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
6.20
П2
3.77
Хоккей. НХЛ
1-й период
Оттава
1
:
Чикаго
0
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.60
П2
4.33
Хоккей. НХЛ
овертайм
Рейнджерс
1
:
Филадельфия
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
1.08
П2
15.00
Хоккей. НХЛ
21.12
Флорида
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
21.12
Бостон
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21.12
Монреаль
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
21.12
Нэшвилл
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
21.12
Тампа-Бэй
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.05
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
21.12
Анахайм
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
21.12
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
21.12
Сан-Хосе
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Депутат Роднина о главном событии года в российском спорте: «Сумасшедшие результаты Овечкина»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ главным событием года в российском спорте.

Источник: Спортс"

В апреле капитан «Вашингтона» обошел достижение Уэйна Гретцки (894 гола). На данный момент на счету Овечкина 911 голов за карьеру.

«Главное событие 2025 — сумасшедшие результаты Александра Овечкина. Рекорд случается за один день, а результат достигается годами и огромным количеством игр», — сказала Ирина Роднина.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше