Депутат Роднина о главном событии года в российском спорте: «Сумасшедшие результаты Овечкина»

В апреле капитан «Вашингтона» обошел достижение Уэйна Гретцки (894 гола). На данный момент на счету Овечкина 911 голов за карьеру.
«Главное событие 2025 — сумасшедшие результаты Александра Овечкина. Рекорд случается за один день, а результат достигается годами и огромным количеством игр», — сказала Ирина Роднина.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше