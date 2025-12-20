Овечкин не забил в 7-м матче подряд. Александр остался без очков в игре с «Детройтом» и был признан 3-й звездой

На данный момент в активе 40-летнего россиянина 31 (14+17) очко в 35 играх в текущем сезоне при полезности «+6». Текущая безголевая серия — 7 матчей (2 ассиста и 19 бросков в створ на отрезке). Форвард не набрал очки в третьем матче кряду.
Сегодня Овечкин отметился 2 бросками в створ и применил 3 силовых приема за 18:06 на льду. Александра признали третьей звездой матча.
Второй звездой стал голкипер «Детройта» Джон Гибсон, отразивший 24 из 26 бросков, первая звезда — защитник гостей Мориц Зайдер с голом и ассистом.
