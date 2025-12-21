Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота
3
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.00
П2
6.90
Хоккей. НХЛ
2-й период
Оттава
2
:
Чикаго
2
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.80
П2
8.50
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.05
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.40
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Мирошниченко впервые сыграл за «Вашингтон» в сезоне: у форварда 2 броска в створ и 3 хита за 10:50 против «Детройта»

Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко провел первый матч в этом сезон НХЛ — «Кэпиталс» уступили «Детройту» (2:5).

Источник: Спортс"

21-летний россиянин не отметился результативными действиями, совершив 2 броска в створ и 3 силовых приема за 10:50 на льду.

Также на счету Мирошниченко 9 (4+5) очков в 12 играх текущего сезона за «Херши» в АХЛ.