Мирошниченко впервые сыграл за «Вашингтон» в сезоне: у форварда 2 броска в створ и 3 хита за 10:50 против «Детройта»

Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко провел первый матч в этом сезон НХЛ — «Кэпиталс» уступили «Детройту» (2:5).
21-летний россиянин не отметился результативными действиями, совершив 2 броска в створ и 3 силовых приема за 10:50 на льду.
Также на счету Мирошниченко 9 (4+5) очков в 12 играх текущего сезона за «Херши» в АХЛ.