Воробьев о 2:1 «Спартака» со СКА: «Жамнов — сильный тренер, из любого хочет выжать максимум. Они с Барковым заводили нас»

"Положительные эмоции — это всегда плюс. Тяжелое время для меня — начало сезона, что-то не давало мне играть, потом получил травму. Но хочу поблагодарить свою семью, родителей за то, что они поддерживают меня. Относительно того, закреплюсь ли я в основе, то мы в процессе работы.
Я понимаю, что главный тренер хочет для меня. Человек он очень цельный, сильный тренер, он из любого игрока хочет выжать максимум, на каждого надеется. Сегодня он об этом сказал, завел нас", — сказал Воробьев.
Также форвард рассказал о том, как команде помогает главный тренер молодежки «Спартака» Александр Барков — старший.
«Он сильный тренер. Они оба в какой-то момент заводили команду, привносили положительные моменты», — отметил он.