Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота
3
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.00
П2
6.90
Хоккей. НХЛ
2-й период
Оттава
2
:
Чикаго
2
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.80
П2
8.60
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.05
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.40
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Воробьев о 2:1 «Спартака» со СКА: «Жамнов — сильный тренер, из любого хочет выжать максимум. Они с Барковым заводили нас»

Форвард «Спартака» Иван Воробьев после победы над СКА (2:1) в матче Fonbet КХЛ высказался о работе под руководством Алексея Жамнова.

Источник: Спортс"

"Положительные эмоции — это всегда плюс. Тяжелое время для меня — начало сезона, что-то не давало мне играть, потом получил травму. Но хочу поблагодарить свою семью, родителей за то, что они поддерживают меня. Относительно того, закреплюсь ли я в основе, то мы в процессе работы.

Я понимаю, что главный тренер хочет для меня. Человек он очень цельный, сильный тренер, он из любого игрока хочет выжать максимум, на каждого надеется. Сегодня он об этом сказал, завел нас", — сказал Воробьев.

Также форвард рассказал о том, как команде помогает главный тренер молодежки «Спартака» Александр Барков — старший.

«Он сильный тренер. Они оба в какой-то момент заводили команду, привносили положительные моменты», — отметил он.