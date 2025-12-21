Ричмонд
Миннесота
3
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
1.49
X
3.95
П2
8.20
Хоккей. НХЛ
перерыв
Оттава
3
:
Чикаго
3
Все коэффициенты
П1
2.22
X
2.75
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.40
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Карбери о 2:5 от «Детройта»: «Вашингтон» к 1-му перерыву смотрелся нормально. Потом мы допустили несколько ошибок, которые сразу отразились на табло"

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Детройта» (2:5) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

«Думаю, к первому перерыву мы смотрелись вполне нормально, но затем допустили несколько ошибок, которые сразу же отразились на табло и поставили нас в крайне тяжелое положение — после этого нам пришлось играть в роли догоняющих», — сказал Спенсер Карбери.